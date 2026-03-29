Ilaria Orlandi è stata eletta all’unanimità come nuova segretaria dei Giovani Democratici di Massa, sostituendo il precedente segretario uscente. La nomina è stata confermata durante l’assemblea del gruppo giovanile. Orlandi prenderà il ruolo di guida del movimento giovanile locale, che fa riferimento al segretario nazionale del partito.

Ilaria Orlandi è stata nominata, all’unanimità, nuova segretaria dei Giovani Democratici di Massa. Prenderà le redini della giovanile del segretario uscente Ergest Cobaj. "È un momento importante per la nostra comunità, che dimostra unità, fiducia e voglia di guardare avanti insieme – affermano i Giovani Dem –. La scelta condivisa da tutte e tutti rappresenta non solo un passaggio formale, ma soprattutto un segnale forte: crediamo nelle persone, nelle idee e nel lavoro collettivo. La nuova segretaria è una ragazza che ha dimostrato passione, impegno e capacità. Qualità fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti e per continuare a costruire uno spazio politico aperto, inclusivo e vicino ai giovani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ilaria Orlandi segretaria dei Giovani Democratici

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