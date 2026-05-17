Avellino infermieri al centro per un giorno

Ieri ad Avellino si è svolto un evento in piazza che ha coinvolto gli infermieri, i quali hanno preso parte ad un'iniziativa di un giorno. La manifestazione ha avuto luogo nel cuore della città, dove si sono riuniti professionisti sanitari per condividere le loro attività con il pubblico. L'evento ha attirato l'attenzione di cittadini e passanti, offrendo l'opportunità di conoscere meglio il lavoro di chi si occupa di assistenza sanitaria. Questa manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra professionisti e comunità locale.

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AVELLINO – Ieri, nella piazza principale di Avellino, si è fermato qualcosa che di solito non si ferma mai: il lavoro di chi cura. Non per riposarsi, ma per farsi vedere. Per spiegare, a chi passa, cosa significa stare accanto a qualcuno nel momento più difficile della sua vita.L'occasione era la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grimaldi - Liste dattesa infinite, reparti chiusi.(20.11.25) Sullo stesso argomento 500 aggressioni: infermieri al centro della violenzaLa Romagna registra nel 2025 oltre 500 episodi di aggressioni contro il personale sanitario, confermando un trend in lieve ascesa rispetto all’anno... Leggi anche: Giorno dopo Giorno. La creatività al centro dell’evento QN Distretti Avellino, aggressioni ai sanitari: Gli infermieri chiedono più vigilanzaSovraffollamento e violenze contro il personale sanitario. Resta in fibrillazione il reparto di Emergenza del Moscati di Avellino. Dal sindacato degli infermieri l'allarme sicurezza, mentre dalla ... ilmattino.it Avellino, Moscati: aggredito infermiere in servizio al pronto soccorsoNotte di San Silvestro ad alta tensione nel pronto soccorso del Moscati di Avellino. Il parente di una paziente ha aggredito un infermiere: pretendeva di entrare in una zona non consentita. Necessario ... ilmattino.it