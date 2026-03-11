Nel 2025 in Romagna si sono verificati oltre 500 episodi di aggressioni contro infermieri, confermando un lieve aumento rispetto all’anno precedente. I fatti coinvolgono principalmente il personale sanitario in diverse strutture della regione, dove si sono verificati atti di violenza che mettono in crisi la sicurezza sul lavoro. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

La Romagna registra nel 2025 oltre 500 episodi di aggressioni contro il personale sanitario, confermando un trend in lieve ascesa rispetto all’anno precedente. Gli infermieri rappresentano la categoria professionale più colpita, con quasi il 60% dei casi totali registrati dall’Ausl. In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori, che si terrà il 12 marzo a Bologna, l’Assessorato alle Politiche per la salute presenterà i dati aggiornati e lancerà nuove iniziative di prevenzione. La regione affronta una sfida complessa dove la sicurezza fisica degli operatori si intreccia con la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini emiliani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 500 aggressioni: infermieri al centro della violenza

Articoli correlati

Violenza in corsia: in Romagna oltre 500 aggressioni in un anno. Infermieri i più colpitiAggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e...

Leggi anche: Violenza sugli infermieri, allarme in Umbria: oltre 200 aggressioni all'anno

Una selezione di notizie su 500 aggressioni infermieri al centro...

Argomenti discussi: Medici e infermieri aggrediti, dati choc: in un anno 600 assalti in Friuli.

Aggressioni al personale sanitario tra formazione e dati allarmantiAggressioni a medici e infermieri, tra formazione con forze dell’ordine a Livorno e dati allarmanti a Lecco: fino a un operatore su due ha subito violenze nei luoghi di cura. nurse24.it

Aggressione al Pronto soccorso di Bari, rifiuta esami e colpisce infermiera: Arrestato 33enneArrestato 34enne per un’aggressione al pronto soccorso di Bari: ha colpito con un pugno un'infermiera del San Paolo. quotidianodelsud.it