Avellino controlli straordinari dei Carabinieri nel capoluogo | identificate circa 100 persone

Nel capoluogo sono stati effettuati controlli straordinari da parte dei Carabinieri, che hanno identificato circa 100 persone. I servizi sono stati svolti in diverse zone della città, tra cui piazza Kennedy, la stazione degli autobus e le aree periferiche. Le operazioni sono state mirate a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, coinvolgendo diverse pattuglie sul territorio. Nessun episodio particolare è stato segnalato durante le attività di controllo.

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