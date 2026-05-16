Controlli straordinari dei carabinieri | identificate 70 persone

Ieri sera, 15 maggio, i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno effettuato un servizio di controllo del territorio. L’operazione, disposta dal Comando Provinciale di Padova, ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato all’identificazione di 70 persone. Durante il servizio, sono stati controllati numerosi veicoli e locali pubblici, con l’obiettivo di prevenire furti nelle abitazioni e altri reati di natura predatoria. Nessun episodio di rilievo è stato segnalato durante le operazioni.

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Ieri sera, 15 maggio, i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno portato avanti un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale carabinieri di Padova, con l’obiettivo di prevenire i furti nelle abitazioni e i reati predatori in generale.L’attività. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Controlli straordinari a Terracina: identificate oltre 120 persone Sullo stesso argomento Controlli straordinari dei carabinieri a Prato: identificate 36 personePrato, 31 marzo 2026 - Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati effettuati dai carabinieri tra Prato e la provincia, con un... Controlli straordinari tra Scandicci e Chianti, identificate 480 personeL'operazione era mirata al controllo della circolazione stradale e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del bosco di... Nell’ambito dei controlli straordinari della Terra dei Fuochi e delle aree bonificate all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, i Carabinieri Forestali del Reparto Parco Nazionale del Vesuvio e del Nucleo Parco di Boscoreale hanno eseguito lamilano.it/napo x.com Garfagnana: controlli straordinari dei Carabinieri tra sicurezza stradale e prevenzione dei reatiControlli dei Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana: denunce, segnalazioni per droga, recupero di beni rubati e sicurezza stradale nel fine settimana. lamilano.it Maddaloni, controlli a largo raggio dei Carabinieri: arresti, denunce e sequestri di drogaMaddaloni: Carabinieri effettuano controlli straordinari, arrestando due persone, denunciandone otto e sequestrando cocaina, hashish e marijuana. lamilano.it