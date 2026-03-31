I carabinieri hanno svolto controlli straordinari nel territorio di Prato e nella provincia, durante i quali sono state identificate 36 persone. Le operazioni hanno coinvolto verifiche su strada e in vari luoghi pubblici, senza segnalare ulteriori dettagli sui risultati o sui soggetti controllati. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo ordinario e straordinario delle forze dell’ordine.

Prato, 31 marzo 2026 - Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati effettuati dai carabinieri tra Prato e la provincia, c on un bilancio di 36 persone identificate e numerose verifiche su strada e nei luoghi pubblici. L’operazione, disposta dalla compagnia dei carabinieri su indicazione del comando provinciale e d’intesa con la Prefettura, ha interessato non solo il capoluogo ma anche i comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, estendendosi fino all’alta Val Bisenzio, nei territori di Vaiano, Vernio e Cantagallo. L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare attenzione ai fenomeni predatori e ai reati contro la persona, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una fruizione più serena degli spazi urbani da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli straordinari dei carabinieri a Prato: identificate 36 persone

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