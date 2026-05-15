Lavori all’autostrada dell’acqua Perini | Evitare gli sprechi così limiteremo i disagi
Oggi si è avviato ufficialmente l’intervento di manutenzione e miglioramento sulla rete idrica principale che serve Firenze e diversi comuni della zona. L’operazione, annunciata nei giorni scorsi, coinvolge lavori di rinnovo e potenziamento dell’infrastruttura chiamata “Autostrada dell’acqua”. Durante i lavori, si è invitato a evitare sprechi di risorse idriche, con l’obiettivo di ridurre eventuali disagi alla popolazione e garantire una migliore distribuzione dell’acqua nella zona.
Firenze, 15 maggio 2026 – Annunciato da giorni, ecco che arriva l’intervento con cui Publiacqua rinnoverà e potenzierà la cosiddetta Autostrada dell’acqua, la grande infrastruttura idrica che alimenta il capoluogo toscano e numerosi comuni della piana. Inevitabili i disagi: dalla tarda serata di venerdì 15 maggio, fino alla giornata di domenica 17, Firenze e parte dell’area metropolitana dovranno fare i conti con abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua. “Da parte nostra – dice il presidente di Publiacqua, Nicola Perini – abbiamo messo in atto tutte le misure per ridurre i disagi al minimo, ma è importante che dalla mezzanotte... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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