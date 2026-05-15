Lavori all’autostrada dell’acqua Perini | Evitare gli sprechi così limiteremo i disagi

Oggi si è avviato ufficialmente l’intervento di manutenzione e miglioramento sulla rete idrica principale che serve Firenze e diversi comuni della zona. L’operazione, annunciata nei giorni scorsi, coinvolge lavori di rinnovo e potenziamento dell’infrastruttura chiamata “Autostrada dell’acqua”. Durante i lavori, si è invitato a evitare sprechi di risorse idriche, con l’obiettivo di ridurre eventuali disagi alla popolazione e garantire una migliore distribuzione dell’acqua nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui