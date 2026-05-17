Nella notte a Oakland, un’auto ha investito diverse vetture in sosta e alcuni pedoni, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da passanti e automobilisti, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto e stanno ascoltando testimoni e testimoni oculari. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia nella notte a Oakland, dove un’auto si è schiantata contro diverse vetture e alcuni pedoni provocando tre morti e numerosi feriti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23.15 di sabato sera ora locale. Secondo quanto riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco di Oakland, tre persone sono state dichiarate morte sul posto. Altre cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali versano in condizioni critiche. L’autista ferito in modo lieve. Anche il conducente dell’auto coinvolta nello schianto ha riportato lievi ferite. Al momento le autorità non hanno diffuso l’identità dell’uomo né ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto travolge vetture e pedoni nella notte: tre morti e diversi feriti

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