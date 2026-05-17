Una vettura ha investito pedoni e altri veicoli a Oakland, in California, nella sera di sabato, causando la morte di tre persone e ferendone diverse. Dopo aver compiuto l'incidente, l'autista ha tentato di fuggire, ma è stato poi fermato e preso dai passanti nelle vicinanze. Le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sull'accaduto e sulle eventuali cause dell'incidente. La zona è stata isolata per le indagini e le operazioni di soccorso.

Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a Oakland, in California, dopo che un veicolo ha travolto auto e pedoni nella tarda serata di sabato. Lo riferiscono le autorità locali, citate dai media americani. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23.15 ora locale, intorno alle 8.15 di questa mattina in Italia, nei pressi dell’incrocio tra 85th Avenue e International Boulevard, nella zona est di Oakland. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il conducente avrebbe colpito diverse auto e alcuni pedoni. Secondo il New York Post, che cita l’East Bay Times, alla guida del veicolo ci sarebbe stato un minorenne. Il conducente avrebbe proceduto a velocità sostenuta e in modo spericolato quando avrebbe colpito un’auto parcheggiata, finendo poi sul marciapiede e travolgendo un gruppo di persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto travolge pedoni e vetture a Oakland: tre morti e diversi feriti. Autista preso dai passanti dopo breve fuga

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Oakland, auto travolge pedoni e veicoli: tre morti e diversi feriti gravissimi

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