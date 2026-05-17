Modena auto travolge pedoni in centro 4 feriti gravissimi Autista bloccato dai passanti

Ieri pomeriggio a Modena, lungo via Emilia Centro, un'auto ha investito diversi pedoni in largo Porta Bologna. L’auto, che procedeva a velocità elevata, ha colpito alcune persone prima di finire contro la vetrina di un negozio. Quattro persone sono state soccorse con condizioni gravissime. Alcuni passanti sono intervenuti per bloccare l’autista, che è stato poi consegnato alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze di polizia.

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Paura ieri pomeriggio in via Emilia Centro a Modena, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto alcuni pedoni in largo Porta Bologna, terminando poi la propria corsa contro la vetrina di un negozio. Il bilancio è di sette feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Sono preoccupanti le condizioni di una donna di 55 anni, che dopo essere stata investita dall’auto ha perso entrambe le gambe. È ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in pericolo di vita. Altri due feriti in codice 3 e una persona in codice 2 sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara, mentre due persone in codice 1, il meno grave, sono state accompagnate al Policlinico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Modena, auto travolge pedoni in centro, 4 feriti gravissimi. Autista bloccato dai passanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MODENA, AUTO SUI PEDONI IN VIA EMILIA · 7 FERITI, 4 GRAVI · IPOTESI ATTENTATO. Sullo stesso argomento Leggi anche: Terrore a Modena, pedoni e turisti falciati con l'auto: 8 feriti. L'autista in fuga bloccato dai passanti-eroi Modena, auto travolge i pedoni in centro: 7 feriti, 2 gravissimiA Modena un italiano di origine marocchina, alla guida di una Citroen C3, avrebbe investito numerose persone lungo via Emilia Centro, in pieno centro... RT @FantomasRitorna: Italy Trentenne marocchino travolge in auto una decina di pedoni in centro a Modena? Sono 7 feriti di cui 4 g… x.com Modena, auto travolge una decina di pedoni in pieno centro e accoltella un passante che lo ferma: Sette feriti, quattro gravi reddit Auto travolge molti pedoni a Modena: poi il conducente accoltella un passanteMomenti di grande paura ed apprensione a Modena dove un uomo alla guida di un’auto a folle velocità ha falciato numerosi pedoni. Poi il conducente si è avventato contro un passante accoltellandolo. L’ ... notizie.it Diretta da Modena, travolge con l’auto i pedoni e fugge, poi accoltella il passante che riesce a fermarlo: 8 feriti. Fermato per strage. La telefonata di MattarellaOrrore nel pomeriggio in pieno centro in via Emilia a Modena. Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto 7 pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto contro la vetrina e la f ... ilrestodelcarlino.it