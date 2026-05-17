Modena auto travolge pedoni in centro 4 feriti gravissimi Autista bloccato dai passanti
Ieri pomeriggio a Modena, lungo via Emilia Centro, un'auto ha investito diversi pedoni in largo Porta Bologna. L’auto, che procedeva a velocità elevata, ha colpito alcune persone prima di finire contro la vetrina di un negozio. Quattro persone sono state soccorse con condizioni gravissime. Alcuni passanti sono intervenuti per bloccare l’autista, che è stato poi consegnato alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze di polizia.
Paura ieri pomeriggio in via Emilia Centro a Modena, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto alcuni pedoni in largo Porta Bologna, terminando poi la propria corsa contro la vetrina di un negozio. Il bilancio è di sette feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Sono preoccupanti le condizioni di una donna di 55 anni, che dopo essere stata investita dall’auto ha perso entrambe le gambe. È ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in pericolo di vita. Altri due feriti in codice 3 e una persona in codice 2 sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara, mentre due persone in codice 1, il meno grave, sono state accompagnate al Policlinico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
MODENA, AUTO SUI PEDONI IN VIA EMILIA · 7 FERITI, 4 GRAVI · IPOTESI ATTENTATO.
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