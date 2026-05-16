Un episodio grave si è verificato oggi a Modena, dove un uomo ha investito alcuni pedoni e successivamente avrebbe aggredito con un coltello un altro passante. La scena ha attirato l’attenzione di molte persone che si trovavano sul posto e hanno cercato di intervenire. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione e soccorrere le persone coinvolte. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.

"Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle forze dell’ordine per il loro intervento. Ho sentito il sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "La nostra vicinanza va alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto sulla folla a Modena, Meloni: "Grazie ai cittadini che sono intervenuti"

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