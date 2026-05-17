Nel cuore di Modena, nel pieno centro della città, si sono verificati momenti di grande tensione quando un’automobile ha investito diversi pedoni lungo via Emilia, una delle strade più frequentate. Testimoni presenti sul posto hanno descritto la scena come molto grave, riferendo di aver assistito a un episodio che ha portato a uno stato di shock tra i presenti. La polizia è intervenuta rapidamente e sta raccogliendo le testimonianze di chi si trovava in zona al momento dell’accaduto.

Momenti di grave tensione nel centro di Modena, dove un’automobile è stata lanciata contro i pedoni lungo via Emilia, in un tratto particolarmente frequentato da residenti e visitatori. L’episodio ha causato numerosi feriti e ha generato panico tra le persone presenti, in un’area a ridosso delle principali attrazioni della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’azione si è verificata nel pomeriggio di sabato, a breve distanza da Piazza Grande. Le testimonianze raccolte nell’immediatezza e gli elementi al vaglio degli investigatori indicano una condotta intenzionale: alcuni presenti hanno riferito scene concitate e hanno descritto una manovra orientata a colpire più persone possibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Auto sulla folla, le parole dei testimoni: verità terribile!

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