Auto sulla folla caos in pieno centro | bilancio terribile

Un incidente si è verificato ieri sera nel centro di Derby, nel Regno Unito, quando un'auto ha investito la folla nella zona della movida. Secondo le autorità, ci sono almeno 20 persone ferite, alcune in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un grave episodio di cronaca ha scosso il Regno Unito: nella serata di ieri, nel centro di Derby, un’auto è finita contro la folla nella zona della movida, causando almeno 20 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei servizi di emergenza e delle forze dell’ordine, che hanno isolato l’area per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza la zona. Secondo le prime ricostruzioni, a travolgere i pedoni sarebbe stata una Suzuki Swift nera lanciata ad alta velocità lungo una delle strade più frequentate del sabato sera. La sequenza dell’impatto, descritta da chi era presente come improvvisa, ha provocato momenti di panico e una corsa immediata a prestare aiuto ai feriti in attesa delle ambulanze. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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