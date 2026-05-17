Nella serata di sabato, una vettura ha investito un gruppo di pedoni in via Emilia, nel centro di Modena, a poca distanza da Piazza Grande. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto diverse persone che si trovavano nell’area molto frequentata. La notizia è arrivata nella notte, quando il presidente della Repubblica ha comunicato una decisione in merito all’accaduto. La scena ha causato applausi tra i presenti e ha suscitato grande attenzione.

Momenti di terrore nel centro di Modena, dove nel pomeriggio di sabato un’auto è piombata sui pedoni lungo via Emilia, in un’area molto frequentata a ridosso di Piazza Grande. L’impatto ha provocato numerosi feriti e una fuga disperata tra residenti, famiglie e turisti presenti in quel momento. Le prime ricostruzioni, supportate da immagini di videosorveglianza e dai racconti raccolti sul posto, indicano che il conducente avrebbe puntato deliberatamente le persone per colpirne il maggior numero possibile. Il bilancio aggiornato parla di almeno quindici feriti, con diversi ricoveri in ospedale. Otto persone sono state trasportate in pronto soccorso e, secondo quanto riferito nelle ore successive, quattro risultano in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Auto sulla folla, la decisione di Mattarella arriva nella notte: applausi!

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