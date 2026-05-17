A Modena, nella piazza principale, si è svolta una manifestazione promossa dal sindaco, con molte persone che si sono radunate per partecipare. Durante l'evento, alcune auto sono entrate in contatto con la folla, creando momenti di tensione. La piazza era molto affollata, con cittadini che avevano risposto all'invito del primo cittadino a manifestare in solidarietà. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e le immagini per chiarire quanto accaduto.

Tutti in centro a Modena dopo l'appello del sindaco Massimo Mezzetti a manifestare in solidarietà delle vittime dell'auto lanciata contro la folla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, piazza Grande gremita alla manifestazione voluta dal sindaco Mezzetti: le foto

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