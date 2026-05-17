A Modena, si è verificato un incidente con un'auto che ha investito alcune persone tra la folla. In seguito all’accaduto, il presidente del Consiglio ha deciso di annullare il viaggio programmato a Cipro e si è recato nella città emiliana. Era presente anche il presidente della Repubblica, che ha raggiunto la zona dell’incidente. Sono state raccolte testimonianze di alcuni testimoni presenti sul luogo dell’incidente. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Un’auto a tutta velocità è piombata sulla folla nel centro di Modena, investendo numerose persone. “Una scena orribile”, raccontano i testimoni che hanno assistito a quanto accaduto sabato 16 maggio, intorno alle 16.30 in via Emilia Centro. Otto persone sono rimaste ferite, quattro sono gravi. In città sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, che ha annullato un viaggio istituzionale a Cipro. Auto sulla folla a Modena: Meloni e Mattarella in città I testimoni: "Scena orribile" Salim El Koudri braccato dai cittadini Auto sulla folla a Modena: Meloni e Mattarella in città Alla guida dell’auto che ha travolto i cittadini c’era il 31enne Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, Meloni annulla il viaggio a Cipro e arriva in città: con lei anche Mattarella

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