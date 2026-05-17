Oggi il Presidente della Repubblica si recherà a Modena per visitare i feriti coinvolti nell’incidente di ieri, quando un giovane di 31 anni ha investito alcuni pedoni, ferendone gravemente quattro. La Premier ha deciso di annullare il viaggio programmato a Cipro. Il fatto si è verificato nel centro della città, coinvolgendo diverse persone che sono state trasportate in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà oggi, si apprende dal Quirinale, a Modena dove ieri un giovane di 31 anni ha investito alcuni pedoni, ferendone gravemente quattro. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella e Meloni oggi dai feriti a Modena. La premier annulla il viaggio a Cipro

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Modena, Meloni annulla la visita a Cipro e sarà dai feriti con Mattarella

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