Oggi, il Presidente della Repubblica si recherà a Modena, dove ieri un giovane di 31 anni ha investito alcuni pedoni, causando ferite gravi a quattro di loro. La premier ha annullato il viaggio programmato a Cipro, mentre il Presidente visiterà anche Bologna, dove si trovano alcuni feriti in seguito all'incidente. Nessuna informazione è stata comunicata sui dettagli dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione alla sicurezza pubblica.

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà oggi, si apprende dal Quirinale, a Modena dove ieri un giovane di 31 anni ha investito alcuni pedoni, ferendone gravemente quattro. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato. Mattarella ieri pomeriggio aveva telefonato al sindaco della città emiliana, Massimo Mezzetti, per esprimere solidarietà e per ringraziare i cittadini che con coraggio hanno bloccato il giovane italiano di origine marocchina. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella e Meloni oggi dai feriti a Modena e a Bologna. La premier annulla il viaggio a Cipro

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Modena, Meloni annulla la visita a Cipro e sarà dai feriti con Mattarella

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