Un incidente si è verificato a Modena quando un'auto ha investito diverse persone durante una passeggiata nel centro cittadino. Un militare intervenuto sul luogo ha applicato un tourniquet per fermare l'emorragia a una delle ferite più gravi. Le immagini mostrano il momento in cui l'auto si è immessa tra i passanti, provocando panico tra i presenti. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e sulle cause che hanno portato all'incidente.

Le immagini dell’auto che a Modena si è lanciata contro la folla mostrano come, in pochi secondi, una tranquilla passeggiata di sabato in centro si sia trasformata in una possibile strage. La macchina travolge persone a piedi e in bici, corpi vengono sbalzati in aria fino a quando il mezzo non finisce la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Intorno si crea il panico, c’è chi urla, chi rincorre Salim El Koudri, il 31enne con problemi psichici autore del gesto. Ma appare chiaro fin da subito che la situazione più grave è quella di una donna di 55 anni schiacciata dall’auto contro le mura di un palazzo. Le gambe le si sono staccate di netto e senza un intervento immediato sarebbe morta dissanguata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto sulla folla a Modena, l’intervento del militare e l’uso del tourniquet: così la ferita più grave è riuscita ad arrivare viva in ospedale

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