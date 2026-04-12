Modena schianto all'alba sulla via Emilia Ovest | 3 morti e un ferito grave dopo scontro tra camion del latte e auto

Nella prima mattinata di oggi, intorno alle 6, un incidente grave si è verificato sulla via Emilia Ovest a Modena. Uno scontro tra un camion del latte e un'auto ha provocato la morte di tre persone e il ferimento gravemente di un altro individuo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, le tre vittime non sono state salvate. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.