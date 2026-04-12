Modena schianto all'alba sulla via Emilia Ovest | 3 morti e un ferito grave dopo scontro tra camion del latte e auto
Nella prima mattinata di oggi, intorno alle 6, un incidente grave si è verificato sulla via Emilia Ovest a Modena. Uno scontro tra un camion del latte e un'auto ha provocato la morte di tre persone e il ferimento gravemente di un altro individuo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, le tre vittime non sono state salvate. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.
L’incidente stradale mortale nelle prime ore di oggi demica 12 aprile, intorno alle 6. Nonostante i soccorsi immediati, per le tre vittime non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni una quarta persona estratta dalle lamiere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena, tre morti e un ferito graveUn autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato con un'auto poco prima delle sei di mattina, via Emilia Ovest è stata chiusa al traffico.
Leggi anche: Schianto tra camion e furgone sulla strada del Santo, un morto e un ferito grave