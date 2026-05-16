Auto sulla folla a Modena la Lega | Altro che ius soli ora permessi di soggiorno revocabili Da Meloni a Schlein le reazioni dei leader

A Modena, un uomo ha investito diversi pedoni e successivamente avrebbe colpito con un coltello un passante, un episodio che ha suscitato grande preoccupazione. La Lega ha commentato la vicenda affermando che, rispetto alle norme sullo ius soli, ora i permessi di soggiorno potrebbero essere revocati più facilmente. Da parte dei leader politici, ci sono state diverse reazioni pubbliche a quanto accaduto, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sui responsabili o sulle motivazioni.

«Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo quanto accaduto sabato pomeriggio a Modena, dove un uomo ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i pedoni, ferendone almeno sette. «Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento – aggiunge la premier, che si trova in queste ore in Grecia per un forum internazionale – Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. 🔗 Leggi su Open.online

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