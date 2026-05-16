Modena il video choc dell’auto sui pedoni e il passato dell’investitore | ‘Era seguito dal centro psichiatrico’

A Modena, un video mostra l’auto che investe dei pedoni in via Emilia, con immagini chiare dell’impatto. Nel frattempo, emergono dettagli sul passato dell’investitore, identificato come Salim El Koudri, che secondo fonti avrebbe avuto precedenti presso un centro psichiatrico. Le registrazioni e le informazioni raccolte saranno oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine, mentre la dinamica dell’incidente e il profilo dell’uomo sono al centro delle indagini in corso.

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