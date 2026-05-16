Modena il video choc dell’auto sui pedoni e il passato dell’investitore | ‘Era seguito dal centro psichiatrico’
A Modena, un video mostra l’auto che investe dei pedoni in via Emilia, con immagini chiare dell’impatto. Nel frattempo, emergono dettagli sul passato dell’investitore, identificato come Salim El Koudri, che secondo fonti avrebbe avuto precedenti presso un centro psichiatrico. Le registrazioni e le informazioni raccolte saranno oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine, mentre la dinamica dell’incidente e il profilo dell’uomo sono al centro delle indagini in corso.
Le immagini riprendono il momento dell’impatto in via Emilia. Emergono nuovi dettagli su Salim El Koudri. Le immagini stanno facendo il giro del web e mostrano in pochi secondi il caos piombato nel cuore di Modena. La Citroen C3 grigia entra in via Emilia centro a velocità sostenuta, punta verso il marciapiede e travolge i passanti in pieno centro storico, tra persone che cercano di scappare e corpi sbalzati violentemente dopo l’impatto. Uno dei video più diffusi riprende il momento in cui una persona viene scaraventata per metri dopo essere stata colpita dall’auto. Poi la corsa continua fino allo schianto contro la vetrina di un negozio di abbigliamento, dove una donna resta intrappolata riportando ferite devastanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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