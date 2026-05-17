Auto sui pedoni a Modena il responsabile della Rianimazione | Due feriti gravissimi primi giorni i più critici

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state ricoverate in condizioni critiche dopo un incidente a Modena, dove un’auto ha investito dei pedoni. Uno dei feriti è una donna in condizioni molto serie, mentre l’altro è un uomo con parametri vitali più stabili. I primi giorni sono stati i più delicati per i medici che si occupano dei pazienti. I due sono stati trasferiti all’ospedale Maggiore di Bologna, dove vengono monitorati e sottoposti alle cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

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All’ ospedale Maggiore di Bologna sono stati ricoverati “due pazienti critici, una donna particolarmente grave, l’altro paziente sempre grave, con parametri più stabili”. Lo ha spiegato ai giornalisti Carlo Coniglio, responsabile della Rianimazione dell’ospedale dove sono stati portati due feriti gravi da Modena, investiti dall’auto. Si tratta di una donna di 55 anni, che non risulta la ferita a cui sono state amputate le gambe e un uomo di 52. “Stiamo continuando col supporto delle funzioni vitali, sono stati stabilizzati e sottoposti ad alcuni interventi. Continuiamo con i trattamenti in terapia intensiva. In questi casi le prime ore, i primi giorni sono critici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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