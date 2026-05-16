Modena auto travolge i pedoni in centro | 7 feriti 2 gravissimi

A Modena, un incidente si è verificato in pieno centro storico lungo via Emilia Centro, dove un'auto ha investito diversi pedoni. Secondo le prime notizie, sette persone sono rimaste ferite, di cui due in condizioni gravissime. Alla guida dell’auto c’era un uomo di origine marocchina che, con una Citroen C3, avrebbe coinvolto i passanti nell’episodio. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e per gestire la situazione.

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