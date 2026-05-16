Modena auto travolge i pedoni in centro | 7 feriti 2 gravissimi

Da ildifforme.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un incidente si è verificato in pieno centro storico lungo via Emilia Centro, dove un'auto ha investito diversi pedoni. Secondo le prime notizie, sette persone sono rimaste ferite, di cui due in condizioni gravissime. Alla guida dell’auto c’era un uomo di origine marocchina che, con una Citroen C3, avrebbe coinvolto i passanti nell’episodio. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e per gestire la situazione.

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A Modena un italiano di origine marocchina, alla guida di una Citroen C3, avrebbe investito numerose persone lungo via Emilia Centro, in pieno centro storico. 7 i feriti di cui 2 in condizioni gravissime. Proseguono le indagini per capire dinamica e cause Momenti di forte tensione nel cuore diModena, dove un’auto lanciata a velocità sostenuta ha travolto diversipedoninel pomeriggio di sabato, causando numerosi feriti, per poi terminare la sua corsa contro la vetrina di un negozio. L’incidente è avvenuto lungovia Emilia Centro, una delle zone più frequentate della città, particolarmente affollata nel fine settimana. Secondo le prime informazioni, il veicolo proveniva dallazona di Largo Garibaldiquando, per cause ancora in fase di accertamento, ha investito unadecina di personeche si trovavano a piedi lungo la strada. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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