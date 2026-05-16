Modena auto travolge i pedoni in centro | 7 feriti 2 gravissimi
A Modena, un incidente si è verificato in pieno centro storico lungo via Emilia Centro, dove un'auto ha investito diversi pedoni. Secondo le prime notizie, sette persone sono rimaste ferite, di cui due in condizioni gravissime. Alla guida dell’auto c’era un uomo di origine marocchina che, con una Citroen C3, avrebbe coinvolto i passanti nell’episodio. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e per gestire la situazione.
A Modena un italiano di origine marocchina, alla guida di una Citroen C3, avrebbe investito numerose persone lungo via Emilia Centro, in pieno centro storico. 7 i feriti di cui 2 in condizioni gravissime. Proseguono le indagini per capire dinamica e cause Momenti di forte tensione nel cuore diModena, dove un’auto lanciata a velocità sostenuta ha travolto diversipedoninel pomeriggio di sabato, causando numerosi feriti, per poi terminare la sua corsa contro la vetrina di un negozio. L’incidente è avvenuto lungovia Emilia Centro, una delle zone più frequentate della città, particolarmente affollata nel fine settimana. Secondo le prime informazioni, il veicolo proveniva dallazona di Largo Garibaldiquando, per cause ancora in fase di accertamento, ha investito unadecina di personeche si trovavano a piedi lungo la strada. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Modena sotto shock: auto sui pedoni in centro, 7 feriti
Sullo stesso argomento
Auto travolge i pedoni in pieno centro a Modena: ci sono molti feriti, «anche gravi»Tragedia nel pomeriggio di sabato a Modena: un’auto a tutta velocità ha falciato i pedoni in largo Porta Bologna, nel centro della città, quindi ha...
Leggi anche: Auto travolge pedoni in centro a Modena, diversi feriti: una donna ha perso le gambe. Diretta
Modena, auto in via Emilia Centro travolge i passanti: diversi feriti, cos'è successo+ - Gazzetta di Modena x.com
Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a #Modena. Sarebbero 7 i feriti di cui quattro gravi. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso. Testimoni raccontano che l'uomo, un trentenne in evidente stato di ebbrezza, facebook
Automobili stragiste reddit
Travolge con l’auto 7 pedoni in centro a Modena e fugge, poi accoltella il passante che è riuscito a fermarlo. Diversi feriti. DirettaOrrore nel pomeriggio in pieno centro in via Emilia a Modena. Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto 7 pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto contro la vetrina e la f ... ilrestodelcarlino.it
Auto a tutta velocità travolge i pedoni a Modena, diversi feritiIncidente stradale in via Emilia Centro, a Modena. Un'auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna ... italpress.com