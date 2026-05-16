Modena piomba a tutta velocità con l’auto sui passanti | diversi feriti Poi fugge e accoltella chi cerca di fermalo

A Modena, in via Emilia Centro, un'auto ha investito diverse persone a velocità sostenuta, provocando alcuni feriti. Dopo l'incidente, il conducente si è allontanato dal luogo senza fermarsi. Poco dopo, si è verificato un episodio in cui l'automobilista ha accoltellato chi ha tentato di bloccarlo. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessuna informazione è stata rilasciata sulle condizioni delle vittime o sui motivi alla base di quanto accaduto.

Un uomo alla guida di un’ automobile è piombato a tutta velocità sui passanti in via Emilia Centro a Modena e subito dopo si è dato alla fuga. I soccorsi sono ancora in corso: al momento, secondo la Gazzetta di Modena, ci sono diversi feriti. Secondo l’Ansa, sono almeno una decina le persone travolte. L’ incidente è avvenuto in largo Porta Bologna e diversi testimoni hanno indicato che l’investitore, a sua volta ferito, sarebbe scappato a piedi dopo l’impatto. È stato però fermato poco dopo. Durante la fuga ha ferito con un coltello una persona che tentava di fermarlo. Articolo in aggiornamento L'articolo Modena, piomba a tutta velocità con l’auto sui passanti: diversi feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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