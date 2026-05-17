Auto su pedoni a Modena la vicinanza di Fico | Sgomento solidarietà ai feriti

Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto che ha investito alcuni pedoni, provocando feriti tra le persone presenti. La vicenda si è verificata nelle vicinanze di un punto di riferimento noto in città, suscitando reazioni di sorpresa e preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie. La comunità si è riunita in segno di solidarietà verso le vittime e le loro famiglie.

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“Quanto accaduto a Modena lascia sgomenti. Esprimo massima vicinanza e solidarietà alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutta la comunità modenese. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e alle forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo in queste ore drammatiche”.È il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, auto travolge i pedoni in centro: 7 feriti, 2 gravissimiA Modena un italiano di origine marocchina, alla guida di una Citroen C3, avrebbe investito numerose persone lungo via Emilia Centro, in pieno centro... Auto falcia una decina di pedoni a Modena, ci sono feritiUn’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Nel pomeriggio un'automobile guidata da un uomo è piombata a folle velocità su un marciapiede in via Emilia Centro a Modena, falciando diversi pedoni. L'attacco ha causato il ferimento di otto persone. Dopo lo schianto, il conducente è sceso armato di coltel x.com Guardare i pedoni non far passare le auto mi fa venire voglia di mettere i semafori su ogni attraversamento pedonale reddit Auto sulla folla a Modena, uomo accusato di strage: 8 feriti, 4 gravi. DIRETTAÈ accusato di strage e lesioni, ma non non di reati di terrorismo, l'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino. Otto i feriti, a due ... tg24.sky.it Falcia pedoni con l'auto, quattro feriti gravi. Fermato un 31enne. È accusato di strage e lesioniL'uomo è italiano di origini nordafricane laureato in Economia: era stato in cura psichiatrica. Ha anche tentato di accoltellare un passante eroe. Una donna ha perso entrambe le gambe. I testimoni: 'A ... ansa.it