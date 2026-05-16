auto falcia una decina di pedoni a modena ci sono feriti

Un'auto ha investito una decina di pedoni nel centro di Modena, provocando diversi feriti, alcuni gravi. L'incidente si è verificato mentre i pedoni si trovavano sulla strada, e la vettura ha proseguito a velocità sostenuta prima di fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche per ricostruire l'accaduto. La zona è stata messa sotto sequestro mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

Un’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E’ successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell’ordine e di soccorso. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena, il tragico incidente è avvenuto in largo Porta Bologna intorno alle 16.30 di oggi: tante persone travolte, soccorsi in corso. L’uomo alla guida è scappato ferendo con un coltello anche una persona che voleva fermarlo ma è stato poi bloccato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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