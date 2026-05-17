Auto precipitata nel Lambro Due feriti intrappolati da salvare Ma è tutta una simulazione

Un'auto è precipitata nel fiume Lambro a monte del ponte napoleonico nella località San Giorgio, e due persone sono rimaste intrappolate all’interno. L’allarme è stato dato dai boy scout presenti sul posto e ha immediatamente attivato la risposta delle forze dell’ordine locali. Tuttavia, successivamente si è scoperto che si trattava di una simulazione, e non di un reale incidente. La vicenda ha portato a un intervento rapido delle autorità, anche se l’intera scena si è rivelata priva di persone in pericolo reale.

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L’allarme viene lanciato dai boyscout, e la polizia locale di Villasanta si mobilita all’istante: un’auto con due persone è caduta nel fiume Lambro a monte del ponte napoleonico nella località San Giorgio. Il municipio attiva il centro operativo comunale e fa richiesta alla centrale operativa per l’invio di squadre specializzate nelle attività in alveo fluviale per il recupero del veicolo. Non è successo veramente, ma la simulazione dello scenario di Protezione civile, venerdì sera, nell’ambito del progetto di esercitazioni PorLab era da brivido. Pioggia leggera, il fiume quasi in piena, un’auto con due ruote in acqua e dentro due persone impaurite e insanguinate che si lamentavano e chiamavano i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto precipitata nel Lambro. Due feriti intrappolati da salvare. Ma è tutta una simulazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zoppola: auto ribaltata, 7 feriti e 2 intrappolati nel fossoUn drammatico incidente stradale ha coinvolto un’automobile che, viaggiando lungo la strada statale 13 nel comune di Zoppola, in provincia di... Leggi anche: Trovato il cadavere di una donna dentro un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese