Zoppola | auto ribaltata 7 feriti e 2 intrappolati nel fosso

Un incidente si è verificato lungo la strada statale 13 nel comune di Zoppola, in provincia di Pordenone, coinvolgendo un’auto che è uscita di strada e si è ribaltata in un fossato. A seguito dello scontro, sette persone sono rimaste ferite, mentre due sono rimaste intrappolate nel veicolo capovolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area.

Un drammatico incidente stradale ha coinvolto un'automobile che, viaggiando lungo la strada statale 13 nel comune di Zoppola, in provincia di Pordenone, è uscita di carreggiata finendo ribaltata all'interno di un fossato. L'evento si è verificato nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, lasciando sul posto sette persone ferite che sono state successivamente estratte e trasportate verso strutture ospedaliere per le cure necessarie. La dinamica del sinistro ha richiesto l'intervento coordinato dei vigili del fuoco e del personale sanitario, i quali hanno dovuto operare per liberare due occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere deformate del veicolo.