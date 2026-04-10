Nelle prime ore di oggi, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 72 anni da un'auto affondata in un laghetto nel Milanese. L'auto era precipitata nel corso della notte e si trovava sott'acqua a una certa profondità. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per le verifiche del caso. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'accaduto.

Un’auto affondata. Dentro, il cadavere di una donna di 72 anni, che è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco. Il mezzo era finito nel laghetto di Nerviano, in via Giovanni XXIII, in provincia di Milano. La figlia aveva denunciato il 9 aprile la scomparsa della madre. L’intervento è stato effettuato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, con il supporto del distaccamento di Rho e di due mezzi fluviali. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri delle compagnie di Legnano e della stazione di Nerviano. Sono attesi i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Torino per verificare l’eventuale presenza di altre persone all’interno del veicolo o nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trovato il cadavere di una donna dentro un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese

Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un'auto nel laghetto di Nerviano a Milano.

Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco del comando di Milano,...

Temi più discussi: Trovato il cadavere di un uomo nei boschi di Bollate, indagini in corso; È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Giallo a Bari, trovato il cadavere di una giovane donna in un affittacamere. L'allarme dato dall'uomo che ha trascorso la notte con lei; Giallo a Bollate: trovato il cadavere di un uomo nel bosco di via Fametta.

Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it

Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di NervianoRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

I vigili del fuoco del comando di Milano hanno trovato il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, all'interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano in via Giovanni XXXIII. Si sta attendendo l'arrivo dei sommozzatori di Torino per verif - facebook.com facebook

Ieri Giorgia Meloni ha trovato una nuova carriera: scrittrice di frasi per Baci Perugina. Ma il fatto politico è che ormai è chiaro che lei non è MAI stata maggioranza nel Paese. Ha preso il 26% e ha vinto solo per le divisioni altrui. Se il centrosinistra si unisce su u x.com