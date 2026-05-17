Un incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato in viale Piero e Alberto Pirelli a Milano, quando un'auto ha investito una coppia di anziani mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna è deceduta sul colpo, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. La polizia sta accertando le dinamiche dell’incidente e sta ascoltando testimoni presenti sul luogo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Si è trasformato in tragedia il sabato pomeriggio, in viale Piero e Alberto Pirelli, a Milano, di una coppia di anziani, travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il drammatico incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15, all’altezza dell’incrocio con via Vizzola, in una zona trafficata, alle porte del quartiere Bicocca. Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, una vettura proveniente da via Chiese e diretta verso il centro città avrebbe investito la coppia mentre stava attraversando da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell’auto, in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Auto investe coppia di anziani sulle strisce pedonali, un morto

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