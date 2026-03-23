Due donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Secondo alcune testimonianze, stavano attraversando la strada quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha investite. Le vittime Le vittime sono due donne ucraine, una 57enne, morta sul colpo, e un'altra nata nel '74, deceduta dopo il trasporto all'Ospedale del Mare. Sarebbe stato fermato l’automobilista che ha provocato l’incidente stradale. Il “killer” ubriaco sarebbe anche sotto effetto di stupefacenti. Le due vittime stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in una zona scarsamente illuminata, quando è avvenuto l'incidente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incidente a Napoli, auto investe e uccide due donne sulle strisce pedonali a Corso Garibaldi: arrestato il conducente, era ubriaco

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