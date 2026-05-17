Nel pomeriggio di sabato, un'auto ha investito diversi pedoni lungo via Emilia Centro, una delle strade più frequentate di Modena. L'incidente si è verificato a una velocità elevata, causando numerosi feriti. L'auto è fuggita subito dopo l'impatto, mentre alcune persone presenti sul posto sono intervenute per aiutare i feriti e chiamare i soccorsi. Sul luogo sono arrivati rapidamente i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

Paura e caos nel cuore di Modena, dove nel pomeriggio di sabato un’auto ha travolto diversi passanti lungo via Emilia Centro, una delle zone più frequentate della città. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30, mentre il centro storico era affollato da persone uscite per passeggiare, fare acquisti o trascorrere qualche ora tra bar e negozi. La ricostruzione dell'incidente Secondo quanto ricostruito dai testimoni, una Citroen C3 avrebbe improvvisamente deviato verso il marciapiede, investendo chi si trovava lungo la strada. Alcuni presenti hanno raccontato di aver visto la vettura aumentare bruscamente la velocità prima dell’impatto. «Ha accelerato all’improvviso», hanno riferito diverse persone che hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Auto falcia i pedoni a Modena, cosa è successo? L'impatto a velocità folle, i feriti, la fuga e l'intervento dei passanti. La ricostruzione

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MODENA, AUTO FALCIA DECINE DI PEDONI IN CENTRO, FERMATO IL CONDUCENTE

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