Nel pomeriggio di sabato, lungo via Emilia Centro a Modena, un'auto ha investito più persone, causando alcuni feriti. Dopo l’impatto, il veicolo ha proseguito la fuga, mentre i passanti si sono fermati per soccorrere i feriti e chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di soccorso e le prime indagini. La zona è stata transennata mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Paura e caos nel cuore di Modena, dove nel pomeriggio di sabato un’auto ha travolto diversi passanti lungo via Emilia Centro, una delle zone più frequentate della città. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30, mentre il centro storico era affollato da persone uscite per passeggiare, fare acquisti o trascorrere qualche ora tra bar e negozi. La ricostruzione dell'incidente Secondo quanto ricostruito dai testimoni, una Citroen C3 avrebbe improvvisamente deviato verso il marciapiede, investendo chi si trovava lungo la strada. Alcuni presenti hanno raccontato di aver visto la vettura aumentare bruscamente la velocità prima dell’impatto. «Ha accelerato all’improvviso», hanno riferito diverse persone che hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Auto falcia i pedoni a Modena, cosa è successo? L'impatto, i feriti, la fuga e l'intervento dei passanti. La ricostruzione

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MODENA, AUTO FALCIA DECINE DI PEDONI IN CENTRO, FERMATO IL CONDUCENTE

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