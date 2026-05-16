Modena | in auto falcia una decina di pedoni poi accoltella passanti Ci sono feriti

Un'auto ha investito una decina di pedoni nel centro di Modena, provocando diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Dopo l’incidente, il conducente si è spostato a piedi e ha aggredito altri passanti, ferendoli con un coltello. Sul luogo sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione e cercando di chiarire i motivi dell’accaduto. La procura ha aperto un’indagine per stabilire le cause di quanto successo.

Un’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E’ successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell’ordine e di soccorso. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena, il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi: tante persone travolte lungo la strada nel centro di Modena, molto affollata di sabato pomeriggio. L’uomo alla guida è scappato ferendo con un coltello anche una persona che voleva fermarlo ma è stato poi bloccato all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. La zona del centro di Modena è stata transennata con nastro bianco e rosso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Ultimora: Modena, auto falcia una decina di pedoni. Ci sono feriti gravi, una donna perde le gambe

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