Modena | in auto falcia una decina di pedoni poi accoltella passanti Ci sono feriti

Da ilsole24ore.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto ha investito una decina di pedoni nel centro di Modena, provocando diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Dopo l’incidente, il conducente si è spostato a piedi e ha aggredito altri passanti, ferendoli con un coltello. Sul luogo sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione e cercando di chiarire i motivi dell’accaduto. La procura ha aperto un’indagine per stabilire le cause di quanto successo.

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Un’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E’ successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell’ordine e di soccorso. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena, il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi: tante persone travolte lungo la strada nel centro di Modena, molto affollata di sabato pomeriggio. L’uomo alla guida è scappato ferendo con un coltello anche una persona che voleva fermarlo ma è stato poi bloccato all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. La zona del centro di Modena è stata transennata con nastro bianco e rosso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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