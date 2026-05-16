Un testimone ha descritto scene di grande caos in via Emilia Centro a Modena, affermando che pedoni sono stati investiti e scaraventati a terra a una velocità elevata. La persona ha riferito che la situazione si è verificata in modo improvviso e violento, senza preavviso. La polizia ha raggiunto il luogo per i rilievi e il soccorso è stato immediato. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente.

“E’ difficile anche solo raccontare quello che è successo oggi in via Emilia Centro, a Modena. Mentre le persone passeggiavano tranquillamente tra i negozi, un giovane, pare di origine nord africana, a folle velocità ha invaso prima il marciapiede e poi la carreggiata, investendo uno dopo l’altro i cittadini che passeggiavano. Se lo sono trovati alle spalle, non sono riusciti a schivarlo. Come birilli ne ha buttati a terra almeno sette, tre persone sono gravissime. Una donna ha perso entrambe le gambe nello schianto. Un coraggiosissimo cittadino l’ha rincorso, dopo che facendolo uscire dalla macchina inizialmente per aiutarlo, questo ragazzo lo ha spinto a terra, lo ha rincorso con altri due cittadini, ha estratto un coltello ferendolo in modo non grave alla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, testimone: "Pedoni buttati giù come birilli a folle velocità"

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Auto sui pedoni a Modena, testimone: Buttati giù come birilli a folle velocità

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