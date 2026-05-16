Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto che ha investito alcuni pedoni, provocando quattro feriti gravi. L'autista, un uomo di 31 anni, è stato fermato dalla polizia poco dopo l'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe agito per motivi legati a un senso di rancore e si sarebbe sentito bullizzato. Dopo l'incidente, si è allontanato a piedi, ma alcuni cittadini sono riusciti a bloccarlo. Durante l'intervento, uno dei presenti è stato ferito con un coltello.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono otto feriti: a una donna sono state amputate le gambe; gravissimi altri due passanti. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, fermato, si chiama Salim El Koudri: ha 31 anni, laureato in Economia, è nato a Seriate (Bergamo) il 30 marzo 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito "per rancore perché si sentiva bullizzato". Esclusa, dunque, la pista del terrorismo. Dopo l'impatto, si è allontanato a piedi: durante la fuga ha estratto un coltello, colpendo un passante che tentava di bloccarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto falcia pedoni a Modena: quattro feriti gravi | Fermato il 31enne Salim El Koudri: ha agito per rancore perché si sentiva "bullizzato"

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Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)

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