Autentica 2.0 il sistema di intelligenza artificiale che nelle dogane stana i falsari e blocca la merce contraffatta
Un nuovo sistema di intelligenza artificiale è stato implementato nelle dogane con l’obiettivo di individuare e bloccare merci contraffatte. Si tratta di un software chiamato Autentica 2.0, progettato per analizzare i dati e riconoscere prodotti falsificati durante le operazioni di controllo. L’Agenzia ha dichiarato che questa tecnologia rappresenta un investimento strategico per migliorare l’efficienza delle verifiche e contrastare il commercio di merce contraffatta. La sua adozione mira a rafforzare le attività di controllo e sicurezza nelle frontiere.
« L’intelligenza artificiale rappresenta una delle leve strategiche su cui l’Agenzia sta investendo per diventare una delle amministrazioni pubbliche più avanzate nell’impiego di queste tecnologie». Parola di Roberto Alesse, direttore dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, che in un’intervista al Sole 24 Ore, spiega come la nuova app chiamata “ Autentica 2.0 ” punta a scovare chi sposta merce falsa per rivenderla utilizzando gli aeroporti e porti italiani. Come funziona Autentica 2.0. Si tratta di « un’applicazione a tutela del made in Italy sviluppata con il partner tecnologico Sogei e operativa nei porti e aeroporti del Paese. Il sistema – sottolinea Alesse – utilizza algoritmi di computer vision per analizzare in tempo reale le immagini dei prodotti e fornire un indice di probabilità di contraffazione». 🔗 Leggi su Open.online
IA e relazione: il rischio nella scuola algoritmica
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