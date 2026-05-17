Autentica 2.0 il sistema di intelligenza artificiale che nelle dogane stana i falsari e blocca la merce contraffatta

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale è stato implementato nelle dogane con l’obiettivo di individuare e bloccare merci contraffatte. Si tratta di un software chiamato Autentica 2.0, progettato per analizzare i dati e riconoscere prodotti falsificati durante le operazioni di controllo. L’Agenzia ha dichiarato che questa tecnologia rappresenta un investimento strategico per migliorare l’efficienza delle verifiche e contrastare il commercio di merce contraffatta. La sua adozione mira a rafforzare le attività di controllo e sicurezza nelle frontiere.

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