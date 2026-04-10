Latina oscurato il sito che vendeva prodotti EMarinella | scoperta frode la merce era contraffatta

La Guardia di Finanza di Latina ha messo offline un sito di vendita online che offriva prodotti contraffatti del marchio E.Marinella. Durante le verifiche sono stati trovati articoli falsificati che venivano distribuiti attraverso la piattaforma. L’operazione ha portato all’oscuramento del sito e all’individuazione della merce sospetta. Nessun dettaglio è stato fornito sulle persone coinvolte o sui numeri esatti dei prodotti sequestrati.

Oscurato un sito di e-commerce che vendeva accessori contraffatti E.Marinella: operazione della Guardia di Finanza di Latina. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Latina, oscurato il sito che vendeva prodotti "E.Marinella": scoperta frode, la merce era contraffatta VIDEO | Sequestrato e oscurato sito che vendo online prodotti contraffatti di un noto marchioUn sito e-commerce che vendeva online prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard che riproducevano la foggia e i segni distintivi... In vendita prodotti contraffatti di un noto marchio: sito e-commerce sequestrato e oscuratoCommercializzava prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard che riproducevano la foggia e i segni distintivi registrati dal noto... Temi più discussi: Latina – Oscurato sito di e-commerce che vendeva prodotti contraffatti di un noto marchio italiano; SEQUESTRATO E OSCURATO IL SITO DI E-COMMERCE CHE RIPRODUCEVA IL NOTO MARCHIO ITALIANO; Le notizie più importanti di oggi 4 aprile 2026 a Latina e in provincia; Latina - Sciarpe e cravatte di lusso vendute online a pochi euro: oscurato sito, la merce era falsa. Latina, oscurato il sito che vendeva prodotti E.Marinella: scoperta frode, la merce era contraffattaOscurato un sito di e-commerce che vendeva accessori contraffatti E.Marinella: operazione della Guardia di Finanza di Latina. virgilio.it Latina – Oscurato sito di e-commerce che vendeva prodotti contraffatti di un noto marchio italianoL’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Latina, in particolare dalla Compagnia di Terracina Latina – Un sito internet util ... etrurianews.it I finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno individuato e oscurato un portale di e-commerce interamente dedicato alla vendita di prodotti contraffatti del prestigioso marchio partenopeo E. Marinella. - facebook.com facebook Da quattro anni, un filo rosso sta unendo centinaia di studenti universitari e giovani leader politici in tutto il mondo: dall’America Latina all’Europa, dall’America del Nord all’Africa e all’Asia. Giovani che provano a migliorare la realtà a partire dal proprio metro q x.com