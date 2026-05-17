Audi e le corse una storia vincente

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mondo delle corse alle strade di tutti i giorni, il percorso di un costruttore tedesco si intreccia con momenti di grande rilevanza tecnica e sportiva. Dalle competizioni di rally nel Gruppo B alle vittorie alla 24 Ore di Le Mans con un'auto ibrida, fino alla partecipazione in Formula 1, la casa automobilistica ha tracciato un cammino di innovazione. Sul Lago di Como, si sono svolti eventi e presentazioni legati a questa lunga storia di evoluzione e sperimentazione, culminate con il lancio di un nuovo motore V6 3 litri.

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Dal rally alla Formula 1, passando per Le Mans: Audi ha intrapreso a FuoriConcorso 2026 (chiude il 17 maggio) un viaggio attraverso la propria storia sportiva e tecnologica. Nella cornice di Villa Sucota, affacciata sul Lago di Como, il marchio dei quattro anelli porta in scena undici vetture simbolo del suo Dna racing, intrecciando storia, innovazione e futuro elettrificato. Il tema centrale dell’edizione 2026, intitolata KraftMeister, omaggia la cultura automobilistica tedesca e racconta in questo caso il motorsport come laboratorio di sperimentazione continua. Dall’iconica Audi Sport quattro del 1984, protagonista dell’epoca estrema... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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