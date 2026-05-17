Audi e le corse una storia vincente

Dal mondo delle corse alle strade di tutti i giorni, il percorso di un costruttore tedesco si intreccia con momenti di grande rilevanza tecnica e sportiva. Dalle competizioni di rally nel Gruppo B alle vittorie alla 24 Ore di Le Mans con un'auto ibrida, fino alla partecipazione in Formula 1, la casa automobilistica ha tracciato un cammino di innovazione. Sul Lago di Como, si sono svolti eventi e presentazioni legati a questa lunga storia di evoluzione e sperimentazione, culminate con il lancio di un nuovo motore V6 3 litri.

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