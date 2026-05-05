Club 91 Squadra Corse protagonista alla cronoscalata Levico Vetriolo Panarotta con Massaro vincente

Lo scorso fine settimana, alla cronoscalata tra Levico e Vetriolo Panarotta, il Club 91 Squadra Corse ha partecipato con diverse auto storiche. Tra i protagonisti, un pilota ha conquistato la vittoria in una delle categorie in gara. La competizione ha visto la presenza di numerosi appassionati e appassionate che hanno assistito alle sfide tra vari veicoli d’epoca. La partecipazione del club ha attirato l’attenzione degli organizzatori e degli spettatori.

Dopo la pista, anche la velocità in salita diventa terreno sempre più favorevole per Club 91 Squadra Corse che, alla Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta dello scorso weekend, si è messa in evidenza tra le auto storiche.Massaro firma la seconda vittoria stagionaleSeconda vittoria stagionale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Club 91 Squadra Corse è medaglia di bronzo alla Coppa Attilio Bettega 2026Appuntamento rinnovato, anche per la stagione 2026, tra Club 91 Squadra Corse e la Coppa Attilio Bettega, tradizionale evento di regolarità classica... ACI premia i campioni di Club 91 Squadra CorseSabato scorso, a due passi dalla Basilica di San Pietro a Roma, sono stati festeggiati i titoli tricolori storici in pista di Ronconi, Gulinelli,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ambroso si prende la scena al Mugello. E-Team Squadra Corse, storico risultato in Formula StudentL'E-Team Squadra Corse dell'ateneo di Pisa si distingue al campionato di Formula Student ad Hockenheim, superando le prove statiche e dinamiche con successo. Ottima prestazione nella prova endurance, ... lanazione.it Lamborghini Squadra Corse e Alpinestars insieme per la sicurezza e lo stile nel racingDue eccellenze italiane, unite da una stessa visione di innovazione e qualità, scendono in pista insieme: Lamborghini Squadra Corse e Alpinestars annunciano una partnership a lungo termine nell’ambito ... affaritaliani.it