Furto alla fiera antiquaria e atti vandalici tra i banchi

Ieri mattina, durante la fiera antiquaria, un espositori fiorentino ha scoperto di essere stato vittima di un furto. Contestualmente, tra i banchi si sono registrati atti vandalici che hanno danneggiato alcuni oggetti esposti. La scena è stata segnalata dalle forze dell’ordine presenti sul posto, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Ancora un furto tra i banchi della fiera antiquaria. Ieri mattina un espositore fiorentino ha ricevuto una brutta sorpresa. Al momento dell'apertura del banco ha trovato il telo che proteggeva mobili e oggetti in vendita tagliato in più punti. Un nuovo raid è stato messo a segno in piazza Grande nella notte tra sabato e domenica: si tratta del secondo in due edizioni. Nel mirino dei ladri sono finite due macchine da collezione, per un valore di circa 500 euro. Ci sono però altri espositori che hanno raccontato di aver trovato gli stand vandalizzati, con teli tagliati.