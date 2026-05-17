Attacco con droni vicino alla centrale nucleare | incendio e allarme

Un incidente si è verificato nelle vicinanze di una centrale nucleare, quando un drone ha sorvolato la zona, provocando un incendio e attivando l’allarme di sicurezza. Un secondo drone è stato intercettato prima di poter causare danni, mentre si indaga su come il terzo sia riuscito a superare le difese aeree. Le autorità stanno verificando le modalità e le eventuali responsabilità dietro questa operazione, senza ancora fornire dettagli sui sospetti o sui soggetti coinvolti.

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