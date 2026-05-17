Atletica Road to Golden Gala | Noah Lyles debutta con 9.95 a Tokyo

Il campione olimpico dei 100 metri ha aperto la stagione con un tempo di 9.95 secondi durante il Golden Grand Prix di Tokyo. L'atleta ha esordito sulla distanza regina, partecipando alla competizione giapponese. La gara si è svolta in un ambiente internazionale, attirando numerosi spettatori e appassionati di atletica leggera. La sua prestazione rappresenta un buon inizio per la stagione, che proseguirà con altri appuntamenti di rilievo nel calendario mondiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il campione olimpico dei 100 metri apre la stagione sulla distanza regina vincendo il Golden Grand Prix di Tokyo. Cresce l’attesa per la sfida stellare del 4 giugno al Golden Gala Pietro Mennea di Roma. Parte forte la stagione di Noah Lyles. Il campione olimpico dei 100 metri di Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha esordito sulla distanza regina vincendo il Seiko Golden Grand Prix di Tokyo con il tempo di 9.95 (+0.6). Lo statunitense, protagonista atteso anche al Golden Gala Pietro Mennea del prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, ha preceduto i giovani Tate Taylor, secondo in 10.04, e il britannico Jake Odey-Jordan, terzo in 10.09. Nonostante un tempo di reazione non particolarmente rapido in finale (0. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Noah Lyles al Golden Gala: il re dei 100 metri infiamma RomaCosa: Partecipazione del campione olimpico Noah Lyles alla 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea. Golden Gala Pietro Mennea, Noah Lyles corre i 100 metri a Roma il 4 giugnoIl campione olimpico di Parigi e otto volte oro mondiale sarà tra i protagonisti della 46ª edizione allo stadio Olimpico, quinta tappa della Wanda... Atletica, Road to Golden Gala: Noah Lyles debutta con 9.95 a TokyoIl campione olimpico dei 100 metri apre la stagione sulla distanza regina vincendo il Golden Grand Prix di Tokyo. Cresce l’attesa per la sfida stellare del 4 gi ... sportface.it Atletica, svelata l’entry list del Golden Gala 2026: parata di stelle a Roma, iscritti 43 ori olimpici e mondiali!Nella serata di sabato 4 giugno si terrà allo stadio Olimpico di Roma l'edizione numero 46 del Golden Gala, valevole come quarta tappa stagionale della ... oasport.it