Il calciatore del Napoli ha confermato di aver riscattato il proprio contratto, postando un lungo messaggio su Instagram. La clausola di riscatto era legata alla qualificazione del Napoli alla Champions League, condizione che si è verificata aritmeticamente. In precedenza, si conoscevano già le condizioni per il passaggio di proprietà, che includevano il pagamento di una somma stabilita. La notizia è stata accolta senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte delle società coinvolte.

Hojlund è un calciatore del Napoli. Lo ha dichiarato egli stesso in un post Instagram piuttosto lungo ma già si conoscevano da tempo le condizioni del suo obbligo di riscatto: sarebbe divenuto ufficiale all’aritmetica qualificazione del Napoli in Champions League. Così è stato. Conte ha 73 punti alla penultima giornata, è al secondo posto. Hojlund lascia così lo United e diventa del Napoli ufficialmente. Athletic ricostruisce quella che è stata la sua carriera al Manchester cercando anche di porre l’accento su quanto eventualmente i Red Devils possano rimpiangerlo. Poco. Di fatto, Athletic giunge alla medesima conclusione cui giunse il Telegraph. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Athletic: il Napoli ha fatto un favore allo United riscattando Hojlund

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