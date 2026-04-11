Napoli De Laurentiis riscatta Hojlund | entro giugno verserà 44 milioni di euro allo United

Il Napoli ha raggiunto un accordo per il riscatto di Rasmus Hojlund dallo United. Entro giugno, la società verserà 44 milioni di euro per l’acquisto definitivo del calciatore. La trattativa si è conclusa con successo e Hojlund diventerà ufficialmente un giocatore del club azzurro. La firma del contratto è attesa nelle prossime settimane.

Il Napoli accende il mercato con il primo colpo: Rasmus Hojlund è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare con decisione sull’attaccante danese, scegliendo di riscattarlo e di versare al Manchester United una cifra importante: 44 milioni di euro, che saranno saldati entro il prossimo mese di giugno. Si tratta di un investimento significativo, che conferma la volontà del club partenopeo di costruire una squadra competitiva e proiettata verso il futuro. Hojlund, classe 2003, rappresenta infatti uno dei profili più interessanti del panorama europeo: fisico imponente, velocità e capacità di attaccare la profondità.🔗 Leggi su Dailynews24.it Hojlund futuro Napoli: riscatto deciso da 44 milioniIl Napoli pianifica il domani con una linea chiara: costruire attorno a Rasmus Hojlund il nuovo ciclo tecnico. Napoli, il retroscena della cessione di Fabian Ruiz: De Laurentiis chiese 50 milioni di euroLa SSC Napoli è sicuramente una delle squadre più solide del campionato italiano.