Greco contro Fabiani | Dai le dimissioni! Ma con quale faccia chiedi pazienza dopo le promesse fatte? Hai detto che te ne andavi ora dici che…

Da webmagazine24.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato in un’intervista a DAZN, evidenziando una strategia orientata al realismo a breve termine e alla fiducia nel medio-lungo periodo. Nel frattempo, un altro protagonista, un rappresentante di Greco, ha criticato duramente Fabiani, chiedendogli le dimissioni e mettendo in discussione le sue promesse di andarsene. La disputa tra le due parti si è acceso con toni decisamente accesi.

Questa mattina il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato un’intervista alla piattaforma DAZN, con la quale ha delineato una linea molto chiara: realismo nel breve periodo, fiducia nel medio-lungo. Fabiani esclude obiettivi immediati come lo scudetto o trofei, definendoli ‘utopia’, ma allo stesso tempo mostra una forte convinzione che il club biancoceleste possa presto. L'articolo Greco contro Fabiani: “Dai le dimissioni! Ma con quale faccia chiedi pazienza dopo le promesse fatte? Hai detto che te ne andavi, ora dici che.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sorteggi Champions League 202021, i commenti. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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