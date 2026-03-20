Greco contro Fabiani | Dai le dimissioni! Ma con quale faccia chiedi pazienza dopo le promesse fatte? Hai detto che te ne andavi ora dici che…

Questa mattina il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato in un’intervista a DAZN, evidenziando una strategia orientata al realismo a breve termine e alla fiducia nel medio-lungo periodo. Nel frattempo, un altro protagonista, un rappresentante di Greco, ha criticato duramente Fabiani, chiedendogli le dimissioni e mettendo in discussione le sue promesse di andarsene. La disputa tra le due parti si è acceso con toni decisamente accesi.

Questa mattina il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato un’intervista alla piattaforma DAZN, con la quale ha delineato una linea molto chiara: realismo nel breve periodo, fiducia nel medio-lungo. Fabiani esclude obiettivi immediati come lo scudetto o trofei, definendoli ‘utopia’, ma allo stesso tempo mostra una forte convinzione che il club biancoceleste possa presto. L'articolo Greco contro Fabiani: “Dai le dimissioni! Ma con quale faccia chiedi pazienza dopo le promesse fatte? Hai detto che te ne andavi, ora dici che.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sorteggi Champions League 202021, i commenti. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati “Per me te ne puoi andare”. Choc a Uomini e Donne, gliel’ha detto in facciaQuello che fino a qualche tempo fa appariva come un percorso destinato ad andare lontano, si è invece interrotto nel modo più netto possibile. “Nino Frassica non ha fatto ridere nessuno, voglio le scuse pubbliche faccia a faccia”: così Valeria Marini dopo la gag del comico a Che tempo che faValeria Marini tiene il punto e conferma di volere le scuse pubbliche da parte di Nino Frassica.