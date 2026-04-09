Una papera che vale lo 0-1 ma non solo | Ravaglia che serataccia! Highlights Bologna-Aston Villa 1-3

Durante la partita dei quarti di Europa League tra Bologna e Aston Villa, la squadra italiana ha subito una sconfitta con il punteggio di 1-3. La partita è stata segnata da un episodio particolare, con una papera di Ravaglia che ha portato al primo gol degli ospiti. Anche le azioni di Rowe hanno contribuito a mantenere in vantaggio l'Aston Villa, rendendo difficile il ritorno per il Bologna.

Le sgasate di Rowe non sono bastate al Bologna di Vincenzo Italiano per vincere l'andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La serata dei rossoblù è infatti stata condizionata dagli errori di Ravaglia: da una sua uscita a vuoto nasce lo 0-1 degli inglesi, che poi raddoppiano (gol di Watkins) facendogli passare la palla in mezzo alle gambe. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Una papera che vale lo 0-1, ma non solo: Ravaglia, che serataccia! Highlights Bologna-Aston Villa 1-3 Leggi anche: Bologna-Aston Villa, le pagelle: Ravaglia, liscio assurdo, 4. Rowe dà speranza, 7,5 Festa rossoblù all’0limpico. Dallinga, un assist che vale oro. Bernardeschi è l’uomo in più. Ravaglia: il cuore di BolognaRavaglia 7 Non mostra grande reattività quando Ndicka lo fulmina di testa, ma lì il vero ‘colpevole’ è Lucumi. Aston Villa-Manchester United 2-1: gol e highlights | Premier League Bologna-Aston Villa 1-3: video, gol e highlightsServirà un’impresa al Villa Park per ribaltare l'1-3 subito in casa dal Bologna contro l’Aston Villa. La prestazione della squadra di Italiano è comunque positiva: tre errori pagati a caro prezzo sui ... sport.sky.it Bologna-Aston Villa 1-3, gol e highligts: Konsa e doppio Watkins, segna RoweNon basta Rowe al Bologna di Italiano per tenere il risultato in bilico in vista della partita di ritorno contro l'Aston Villa. Lerrore di Ravaglia pesa sulla sconfitta. Male anche Heggem e tutto il ... sport.sky.it