Atalanta un passo alla volta | L’Europa e poi il futuro

L'Atalanta si gioca questa sera un’occasione importante per tornare in Europa, con una partita alle 18 contro il Bologna alla New Balance Arena. Con un punto basta per ottenere il risultato, segnando la nona qualificazione europea in dieci anni e la dodicesima nella storia del club. La squadra cerca di consolidare la propria posizione in classifica e di proseguire il percorso europeo iniziato ormai da diversi anni. La partita rappresenta un passaggio fondamentale nel cammino del team verso obiettivi di livello internazionale.

All’Atalanta basta un punto, questo pomeriggio nel match delle 18 contro il Bologna alla New Balance Arena, per tornare in Europa per la nona volta in dieci anni e per la dodicesima nella sua storia. Un punto per salire a quota 60 e conquistare aritmeticamente, con una giornata di anticipo, la partecipazione alla prossima Conference League davanti ai 22mila dello stadio di viale Giulio Cesare. In realtà, anche perdendo con due gol di scarto contro il Bologna, indietro di sei punti, la qualificazione sarebbe pressoché garantita grazie all’attuale +14 nella differenza reti rispetto agli emiliani. Prima l’Europa, poi la festa, solo dopo si penserà al futuro e al mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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