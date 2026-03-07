Bologna Italiano fa un passo alla volta | Ora non pensiamo alla Roma prima c’è il Verona

Domani il Bologna affronta il Verona, poi si concentrerà sulla partita contro la Roma. L’allenatore ha dichiarato che al momento non vuole pensare alla sfida con i giallorossi, preferendo mantenere l’attenzione sulla prossima gara. La squadra si prepara con attenzione per le sfide imminenti, mentre il tecnico sottolinea l’importanza di affrontare ogni partita singolarmente e con concentrazione.

Bologna, 7 marzo 2026 – Domani il Verona, poi la Roma. Non è solo una questione di calendari, ma è ciò che ha in testa, nell’ordine, Vincenzo Italiano, che alla vigilia del match contro l’Hellas – suo dolce e lungo passato in carriera da calciatore -, lancia un chiaro messaggio a squadra e ambiente: vietato bypassare la gara di domani e focalizzarsi già sull’Europa prima del dovuto. "Roma? Noi stiamo pensando solo al Verona – ribadisce Italiano, intraprendendo una linea netta, che porta domani al Dall’Ara alle ore 15 contro i gialloblù di Sammarco -: vogliamo cercare di continuare a far punti in campionato, dopo aver iniziato a mettere posto una classifica che da tempo non ci stava più piacendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verso Bologna-Verona, Italiano: “Prima l’Hellas, poi penseremo alla Roma”Il tecnico rossoblù: “Vietato distrarsi, perché affronteremo una squadra ancora viva e a caccia del proprio obiettivo”.

Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Bologna Verona: «Testa solo al campionato, alla Roma penseremo da lunedì. Ecco chi non recupera»Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.

Bologna, Italiano col Verona chiede punti e concentrazione: All’Europa League penseremo poiL'allenatore: Abbiamo bloccato il periodo negativo e rimesso a posto la classifica. Heggem e Miranda in infermeria, Freuler squalificato: ecco chi scenderà ... bologna.repubblica.it

Bologna, italiano esalta Joao Mario: Ja fatto due grandi partite e sono felicissimoVincenzo italiano, tecnico del Bologna, ha parlato alla vigilia della gara contro il Verona e si è soffermato in modo particolare su Joao Mario arrivato a gennaio dalla Juventus. Ecco le ... tuttojuve.com

